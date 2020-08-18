إسقاط 3 طائرات استطلاع روسية قرب الحدود مع لواء إسكندرون.. و”الفتح المبين” تستهدف تجمعات قوات النظام في ريف إدلب

استهدفت المضادات الأرضية التابعة للفصائل 3 طائرات استطلاع روسية قرب الحدود مع لواء إسكندرون، مساء اليوم، ما أدى إلى إسقاطها، حيث سقطت الأولى في أجواء جبل الدويلة في محيط مدينة كفرتخاريم والثانية بالقرب من الأجواء الغربية لبلدة سرمدا، والثالثة في أجواء بلدة بداما في ريف إدلب.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن القوات التركية شغلت منظومة دفاع جوي في المنطقة الحدودية، دون ورود معلومات إضافية.

على صعيد متصل، استهدفت غرفة عمليات “الفتح المبين” تجمعات قوات النظام في خان السبل جنوب شرق محافظة إدلب.

وقصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة قرية كفرعويد ومواقع في جبل الزاوية بريف إدلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد ظهر اليوم، إصابة شخص بجراح في منطقة كفرتعال بريف حلب الغربي، جراء استهداف سيارة كان يستقلها، بصاروخ حراري أطلقته قوات النظام.

كما جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على بلدات وقرى واقعة بريف إدلب الجنوبي، في حين استهدفت الفصائل وهيئة تحرير الشام بالقذائف والقناصات، مواقع لقوات النظام في معرة مصرين بريف إدلب ومحور طنجرة بريف حماة الشمالي الغربي، ما أدى لسقوط جرحى ومعلومات عن قتلى.

وكان المرصد السوري أشار قبل ساعات، إلى تنفيذ 17 غارة من الطائرات الحربية الروسية استهدفت منطقة الشيخ بحر ومحيطها ومحيط حربنوش شمال مدينة إدلب.