إصابات في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء انفجار مفخخة استهدفت مواقعهم في ريف الرقة 

انفجرت سيارة مفخخة في محيط قرية الزيدي بريف الرقة على طريق “m4” الدولي حلب – الحسكة، حيث استهدفت موقعاً للفرقة 20 الموالية لتركيا، ما أدى إلى إصابة عدد من العناصر بجروح متفاوتة.

وكان المرصد السوري قد رصد أمس، انفجار دراجة نارية مفخخة في قرية علي باجلية التابعة لمدينة تل أبيض شمالي الرقة، والتي تخضع لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، مما أسفر عن استشهاد رجل مسن، وإصابة 3 أشخاص من بينهم طفل.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 2 تشرين الثاني، وفاة مواطن متأثراً بجراحه وإصابة 5 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة، في سوق الخضراوات بمدينة رأس العين(سري كانييه) ضمن مناطق نفوذ القوات التركية وفصائل عملية “نبع السلام” شمالي غربي الحسكة.