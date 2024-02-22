إصابة أب و2 من أطفاله باستهداف مسيرة للميليشيات الإيرانية لدراجة نارية بمحيط قرية غربي حماة

استهدفت مسيّرة تابعة للميليشيات الإيرانية دراجة نارية في محيط قرية القرقور بسهل الغاب غربي حماة، مما أدى لإصابة طفلين ووالدهما تم نقلهم إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

وأشار المرصد السوري، في 18 شباط الجاري إلى أن عنصر من هيئة تحرير الشام يعمل سائق “تركس” قتل وأصيب آخرون بجروح بليغة إثر استهداف آليتين من قبل مسيرين انتحاريتين انطلقتا من مواقع قوات النظام، على محور آفس بريف إدلب، أثناء عمليات “التدشيم”.

كما استهدفت مسيرة أخرى محور معربيلت بريف إدلب.

وبذلك، يرتفع إلى 65 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 64 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 23 من العسكريين 47 من المدنيين بينهم6 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 10 من المدنيين بينهم 4 أطفال وسيدة

-35 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 15 من “هيئة تحرير الشام”

– 4 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر