إصابة أحد عناصر “المخابرات الجوية” بعد محاولة اغتياله من قبل مجهولين بريف درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، محاولة اغتيال تعرض له مقاتل سابق لدى الفصائل، ممن انضموا إلى “المخابرات الجوية” بعد “التسويات” في بلدة تسيل بريف درعا، حيث عمد مجهولون إلى إطلاق النار عليه في البلدة، ما أدى لإصابته بجراح، نقل على إثرها إلى المشفى.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 632، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 418، وهم: 115 مدنيا بينهم 12 مواطنة و14 طفل، إضافة إلى 187 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و74 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 19 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.