إصابة أحد عناصر قوات النظام بقصف تركي على قرية بريف الرقة الغربي

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها القوات التركية والفصائل الموالية لها على قرية عريضة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية ويتواجد فيها عناصر في قوات النظام ضمن الريف الغربي لمدينة تل أبيض، غربي الرقة، ما أدى لسقوط جريح في صفوف قوات النظام، بالإضافة لأضرار مادية. وكان المرصد السوري رصد في السادس من الشهر الجاري، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، استهدفت خلاله مناطق في قرية قزعلي بريف مدينة تل أبيض الغربي، غربي الرقة، حيث مواقع قوات سوريا الديمقراطية، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري نشر في 25 شهر آب الفائت، أن القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون قرى قزعلي وصوامع قزعلي وكجل عبيد وعريضة وعفدكو الواقعة على خطوط التماس مع “قسد” في ريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ويأتي ذلك في إطار التصعيد التركي على طول الحدود ونقاط التماس مع “قسد” وتشكيلاتها العسكرية المنضوية تحت قيادتها.