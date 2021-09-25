إصابة أربعة عناصر من قوات النظام السوري باشتباكات مع فصائل “الجيش الوطني” على محاور القتال في ناحية شيراوا بريف مدينة عفرين

محافظة حلب: اندلعت اشتباكات بين قوات النظام من طرف، وفصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، من طرف آخر على محور قرية صوغانكه بناحية شيراوا صباح اليوم السبت، أصيب على إثرها أربعة عناصر من قوات النظام بجروح متفاوتة، نُقلوا إلى مشافي نبل والزهراء في حلب لتلقي العلاج، يأتي ذلك بعد محاولة تسلل قامت بها فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا على نقطة متقدمة لقوات النظام في قرية صوغانكه، لتندلع اشتباكات عنيفة بين الطرفين، كما أصيب عدد من عناصر الجيش الوطني جراء وقوعهم بحقل الألغام في أثناء انسحابهم.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس إلى اندلاع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة بين”القوات الكردية” من جهة، و “الجيش الوطني” الموالي لتركيا من جهة أخرى، على محور قرية “حربل” بريف حلب الشمالي.

كما رصد المرصد السوري اندلاع اشتباكات ليل الخميس – الجمعة بين القوات الكردية والجيش الوطني على محور قرية” حربل” بالتزامن مع قصف تركي بالمدفعية الثقيلة على قرية الشيخ عيسى بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية