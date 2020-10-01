إصابة اثنين في انفجار جديد ضمن مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا شمال غربي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس، انفجار عبوة ناسفة بسيارة عند دوار “النيروز” في شارع الفيلات بمدينة عفرين، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال غربي حلب، ما أدى لإصابة شخصين اثنين على الأقل بجراح، بالإضافة لوقوع أضرار مادية.

وكان المرصد السوري أشار في شهر أيلول الفائت، إلى استشهاد ومقتل 10 أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الغربي، ومن بين الذين استشهدوا طفل وطبيب، كما أن عدد الذين قضوا واستشهدوا مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 35 جريح بعضهم في حالات خطرة.

يذكر أن الانفجار وقع في منطقة مكتظة بالمدنيين قرب أحد أسواق المدينة، وعلى مسافة قريبة من إحدى النقاط الأمنية للفصائل الموالية لتركيا.