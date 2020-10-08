إصابة اثنين في انفجار عبوة ناسفة في حي السبيل بمدينة درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: هز انفجار درعا المحطة ضمن مدينة درعا في الجنوب السوري، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت في حي السبيل ضمن درعا المحطة، ما أدى لإصابة شخصين بجراح متفاوتة، يذكر أن النظام السوري يفرض قبضة أمنية كبيرة على المنطقة حيث يتواجد مقرات وأفرع أمنية.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 709 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 466، وهم: 128 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و15 طفل، إضافة إلى 210 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و83 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 22 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.