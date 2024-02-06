إصابة امرأة بجروح في اقتتال مسلح بين عائلتين شرق ديرالزور

محافظة دير الزور: أصيبت امرأة بجروح، جراء اندلاع اقتتال مسلح بين عائلتين من أبناء العمومة، على خلفية تجدد ثأر قديم في بلدة الدحلة بريف دير الزور الشرقي، وسط معلومات عن دخول عناصر من “قسد” لفض الاقتتال.

وتتزايد حالة الفلتان الأمني بسبب انتشار السلاح في ظل غياب قوانين تردعه.

وبذلك، يرتفع عدد الاقتتالات نتيجة الأخذ بالثأر والاشتباكات العائلية والعشائرية وفوضى انتشار السلاح بشكل عشوائي بين المدنيين، ضمن مناطق “الإدارة الذاتية منذ مطلع العام الجاري، إلى 7 اقتتالات، أسفرت عن مقتل 5 و إصابة 6 أشخاص بجراح، توزعوا على النحو التالي:

– 5 اقتتالات في دير الزور أسفرت عن إصابة 6 أشخاص بجراح

– 2 اقتتال في الرقة أسفر عن مقتل 5 أشخاص