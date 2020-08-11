إصابة امرأة في تجدد القصف البري لقوات النظام على ريف إدلب 

قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة بلدة النيرب ومحيطها قرب طريق “حلب-اللاذقية” الدولي، ما أدى إلى إصابة امرأة بجروح.

على صعيد متصل، استهدفت قوات النظام مواقع الفصائل في محور الرويحة جنوب إدلب، وكفر عويد وسفوهن والفطيرة في جبل الزاوية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وتواصل طائرات الاستطلاع الروسية تحليقها في أجواء جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي، وسهل الغاب وصولا إلى ريف اللاذقية الشمالي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على مناطق في ريف إدلب الجنوبي، حيث استهدفت كل من الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل والحلوبة والرويحة وبينين ومحيط دير سنبل، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.