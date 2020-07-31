إصابة امرأة نتيجة اشتباكات بين “الفيلق الخامس” والفرقة الرابعة غرب محافظة درعا

محافظة درعا-المرصد السوري لحقوق الإنسان: أصيبت امرأة بطلق ناري في بلدة القصير، نتيحة خلاف ما بين عناصر تابعين للفرقة الرابعة من قرية القصير من جهة، وعناصر من مجموعات “الفيلق الخامس” من بلدة الشجرة من جهة أخرى.

على صعيد متصل، سمعت أصوت إطلاق نار مجهول في بلدة صيدا شرق درعا، دون ورود معلومات إضافية.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 600، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 397، وهم: 104 مدنيا بينهم 12 مواطنة و11 طفل، إضافة إلى 184 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و69 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و22 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 19 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.