إصابة امرأة وطفل بجروح بقصف بري لقوات النظام على بلدة بريف حلب
قصفت قوات النظام المتمركزة بالحواجز المحيطة لمنطقة “بوتين-أردوغان” بالمدفعية الثقيلة، محيط بلدة الأبزمو بريف حلب الغربي، مما أدى لإصابة امرأة وطفل بجروح بليغة تم نقلهما إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.
وتشهد منطقة “بوتين-أردوغان” عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل بين الفينة والأخرى.
وبذلك، يرتفع إلى 502 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال321 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 232 من العسكريين و 152 من المدنيين بينهم 37 طفل و16 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:
– 80 من المدنيين بينهم 10 سيدات و30 طفل وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام
-325 عنصر من قوات النظام بينهم 19 ضابط.
– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون
– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري
– 74 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي
– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي
– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.
– 2 من فيلق الشام.
– 1 من فصيل حراس الدين
– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية
– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران
– عنصر من صقور الشام.
– عنصر من الجبهة الوطنية للتحرير.