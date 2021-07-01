إصابة امرأتين جراء قصف صاروخي نفذته القوات التركية على ريف مدينة منبج الشمالي

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقوط نحو 15 قذيفة صاروخية على قرية عون الدادات الواقعة في الريف الشمالي لمدينة منبج، بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، مصدرها القاعدة التركية في منطقة توخار، مما أدى إلى إصابة امرأتين بجروح خطيرة، جرى نقلهم إلى مشافي مدينة منبج في ريف حلب الشرقي.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان قد رصد بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، استهدافات متبادلة، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على محور عين دقنة بريف حلب الشمالي، بين الفصائل الموالية للحكومة التركية من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، الأمر الذي أدى إلى إصابة عنصر في قوات النظام بجراح.

وكان المرصد السوري رصد في 27 الشهر الفائت، استهداف القوات التركية لمناطق انتشار القوات الكردية في سموقة وأم القرى وسد الشهباء بريف حلب الشمالي، بالقذائف الصاروخية، وسط اشتباكات متقطعة بين القوات الكردية والفصائل الموالية لأنقرة على محاور التماس في المنطقة، كما قصفت القوات الكردية أطراف مدينة مارع بريف حلب الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري في 24 الشهر الفائت، إلى أن القوات التركية والفصائل الموالية لها، قصفت مناطق في شيخ عيسى وحربل وتل رفعت الخاضعة لنفوذ القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، وسط اشتباكات بين الفصائل والقوات الكردية على جبهة حربل، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.