المرصد السوري لحقوق الانسان


إصابة بشار الأسد وزوجتة بفايروس كورونا

بعد شعورهما بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بفايروس كوفيد – 19 أجرى الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد فحص الـ PCR وأظهرت النتيجة إصابتهما بالفايروس علماً أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر لأسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

 

 

 

المصدر: صفحة الرئاسة السورية علي تويتر

 

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