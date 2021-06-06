إصابة ثلاثة أطفال بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في منطقة الشهباء شمالي حلب

محافظة حلب: وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، إصابة 3 أطفال جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، في المنطقة الواقعة بين قريتي بابنس وكفر صغيرة التابعتين لمنطقة الشهباء في ريف حلب الشمالي، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن أحد الأطفال جرى نقله إلى مشافي مدينة حلب لخطورة إصابته.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أشار في الأول من يونيو/حزيران،إلى إصابة شخصان أحدهما بجروح خطيرة، نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بِحصادة زراعية، في منطقة جب الجراح بريف حمص الشرقي، وتسبب الانفجار بتدمير الحصادة الزراعية ونشوب حريق تمكن الأهالي من السيطرة عليه.