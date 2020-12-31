إصابة ثلاثة أطفال بجروح خطرة في انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف سابق على بلدة سرمين شرقي إدلب

إصابة ثلاثة أطفال بجروح خطرة في انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف سابق على بلدة سرمين شرقي إدلب

أصيب ثلاثة أطفال بجراح خطرة، جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات القصف السابق على بلدة سرمين الواقعة في الريف الشرقي لمحافظة إدلب.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قظ وثّق، في 25 ديسمبر/كانون الأول، مقتل شاب بانفجار لغم أرضي من مخلفات المعارك في بلدة حلفايا الخاضعة لسيطرة النظام السوري في ريف حماة الشمالي.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 24 ديسمبر/كانون الأوى، استشهاد شابين من أبناء بلدة الابزمو في ريف حلب الغربي، نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، أثناء قطافهم الزيتون قرب الفوج 46.