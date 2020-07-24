إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في إدلب.. وارتفاع إجمالي المصابين في مناطق هيئة تحرير الشام والفصائل الموالية لتركيا إلى 23

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس “كورونا” في مدينة إدلب.

وبذلك يرتفع عدد المصابين في محافظة إدلب الخاضعة لنفوذ هيئة تحرير الشام إلى 16.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 23 بينهم كوادر طبية وهم: 16 في إدلب وريفها، و7 مصابين في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

وكانت مصادر المرصد السوري، أفادت بأن المؤسسات والدوائر التابعة لـ”حكومة الإنقاذ” في إدلب، تستغل الإجراءات الاحترازية لانتشار العدوى، حيث تجبر المحكمة الشرعية في جسر الشغور كل الزوار بارتداء كمامة طبية، وتبيعها على مدخل البناء بسعر 1000 ليرة سورية، وتأخذها من المراجعين عند الخروج بحجة تلوثها.