إصابة جندي تركي و3 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا باستهداف عربة عسكرية.. والقوات التركية ترد بالقصف على قرية ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب

إصابة جندي تركي و3 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا باستهداف عربة عسكرية.. والقوات التركية ترد بالقصف على قرية ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب

محافظة حلب: أصيب ما لا يقل عن 3 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا إضافة إلى جندي تركي، باستهداف عربة عسكرية يستقلونها بصاروخ موجه، أطلقته قوات تحرير عفرين، على طريق صندف قرب مدينة مارع في ريف حلب الشمالي، وسط معلومات عن مقتل الجندي التركي متأثرًا بجراحه.

وفي سياق ذلك، قصفت المدفعية التركية قرية الشيخ عيسى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، ردًا على استهداف وإصابة جندي من قواتها، قرب بلدة مارع.

وكانت طائرة “درون” قد قصفت، أمس، محيط قرية البيلونية ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر .

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، اتساع رقعة القصف البري التركي، ليشمل قرى عقيبة والمالكية وصوغانكه ومحيط مطار منغ العسكري والشوارغة، بالإضافة لقرى وردية و سد الشهباء وتل مضيق مغارة العبد التي تعرضت للقصف قبل ساعات، فيما تمكنت القوات الكردية من إسقاط طائرة درون على جبهة مرعناز في ريف حلب الشمالي.

وكانت القوات الكردية قد قصفت بالمدفعية الثقيلة محيط النقطة التركية بالقرب من المشفى الوطني على أطراف مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.