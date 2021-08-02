إصابة رجل بجروح بانفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف إدلب

انفجر لغم أرضي من مخلفات الحرب، صباح اليوم، على اطراف قرية معربليت بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى إصابة رجل بجروح أثناء عمله بقطاف موسم “التين”.

ويتعرض المواطنون لخطر الألغام ومخلفات الحرب أثناء قطفهم للمواسم الزراعية، حيث تشتهر محافظتي إدلب وحماة بتنوع المحاصيل الزراعية فضلًا عن تنوع الأشجار المثمرة منها الفستق الحلبي والتين والزيتون واللوز والمحلب إضافة إلى نبتة القبار البرية.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثقوا، أمس، استشهاد مواطنة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية كفرسجنة الواقعة في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب.