إصابة رجل وابنه في انفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف دير الزور الشرقي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب السورية، بين بلدتي أبو حردوب وأبو حمام بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لإصابة رجل وابنه بجراح، جراح الابن خطرة.

وكان المرصد السوري وثق أمس، استشهاد طفل متأثراً بجراحه التي أصيب بها برفقة طفلين آخرين، جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف سابق على بلدة سرمين بالريف الشرقي لإدلب، وفي سياق متصل، أُصيب طفل جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف سابق في الأراضي الزراعية في منطقة وادي الدوارت شمال مدينة صوران الخاضعة لسيطرة النظام بريف حماة.