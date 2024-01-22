إصابة رجل وطفلته جراء انفجار مدفأة “الفحم الحجري” في أحد مخيمات ريف إدلب

محافظة إدلب: أطيب رجل بحروق بينما أصيبت طفلته الرضيعة بحالة إختناق وضيق تنفس أمس، جراء انفجار مدفأة “الفحم الحجري”، في مسكنهم ضمن مخيم “حيفا الكرمل” في منطقة كللي بريف إدلب الشمالي، كما تسسب انفجار المدفأة بسقوط جدارين في المسكن نتيجة ضغط الإنفجار، حيث جرى نقلهما إلى المشفى لتلقي العلاج.

وفي 15 كانون الثاني الجاري، توفي 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عام، من مهجري بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي في أحد مخيمات أطمة بريف إدلب الشمالي، نتيجة استنشاقهم لروائح كريهة منبعثة من مدفأة الفحم الحجري أثناء نومهم.

وتعتبر مادة الفحم الحجري من مواد التدفئة البديلة المستخدمة لدى النازحين والمهجرين في مخيمات الشمال السوري، وهي مادة غير صحية وغير آمنة بسبب الروائح الكريهة التي تنبعث من المدفأة المخصصة للفحم الحجري، ويحذر الأطباء من استخدامها للتدفئة، إلا أنها تعد من مواد التدفئة الرخيصة الثمن لذلك فهي تستخدم من قبل الكثير من النازحين والمهجرين.