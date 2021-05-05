إصابة رجل و 5 أطفال في انفجار عبوة ناسفة بمدينة عفرين 

محافظة حلب: أصيب رجل و 5 أطفال بجروح متفاوتة نتيجة انفجار عبوة ناسفة بسيارة في حي المحمودية بمدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وكان المرصد السوري قد رصد أمس، عثور الأهالي على جثتين مجهولتين في منطقة عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية و الفصائل الموالية لها، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري فإن آثار تعذيب وطلقات نارية ظهرت على الجثتين، حيث عثر عليهما في الأراضي الزراعية بالقرب من قرية الفريرة في ناحية جنديرس غربي عفرين.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين 3 أيار هجومًا مسلحًا نفذه مجهولون، على حاجز فصيل ضمن “الجيش الوطني” الموالي لتركيا في ناحية شران بريف عفرين، شمال غربي حلب، حيث جرى اشتباك بين الطرفين، أدى لمقتل اثنين من الفصائل قبل أن يلوذوا المهاجمين بالفرار.