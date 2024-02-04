إصابة سيدة ورجل بجروح بعمليتين منفصلتين بريف درعا الغربي

محافظة درعا: شهدت مدينة طفس بريف درعا الغربي حادثتي انفلات أمني، أسفرتا عن إصابة رجل وسيدة، ففي الحادثة الأولى رمى مجهولون قنبلة يدوية على صيدلية، مما أدى إلى إصابة مواطن، والحادثة الثانية رمى مجهولون قنبلة على منزل سيدة ما أدى إلى إصابتها بجروح.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 26 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 35 شخصا، هم:

– 4 من المدنيين بينهم سيدة وطفل

– 13 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 4 من المتهمين بترويج المخدرات

– 1 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 10 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 3 من الفصائل المحلية المسلحة