إصابة شابين بجراح برصاص حاجز لقوات النظام بناحية شيراوا بريف عفرين شمال غربي حلب

محافظة حلب: أصيب شابان من أهالي قرية برج القاص بناحية شيراوا بريف عفرين شمال غربي حلب، بجروح جراء قيام حاجز يتبع لقوات النظام على مدخل مدينة نبل بإطلاق النار عليها صباح اليوم، حيث جرى نقلهم الى مشافي حلب لتلقي العلاج.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 9 تشرين الثاني الجاري، إصابة عنصر من قوات النظام بجراح بلبغة جراء استهدافه بطلقة قناص من فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا على محور قرية مديونة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام بريف حلب الشمالي، حيث جرى نقله إلى المشفى لتلقي العلاج.