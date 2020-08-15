إصابة شابين بجراح خطيرة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم ” الدولة الإسلامية” في “الباغوز” شرق دير الزور

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، إصابة شابين بجروح خطيرة، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” في قرية “الباغوز” شرق محافظة دير الزور، حيث جرى نقلهم إلى المشافي الميدانية في المنطقة.

وكان المرصد السوري، قد رصد في 31 يوليو، المنصرم، قوى الأمن الداخلي التابعة لـ”قسد” على عثرت جثة شخص مقتولا، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” في منطقة جبل عبدالعزيز غرب مدينة الحسكة.

وكان المرصد السوري وثق، في 23 تموز/يوليو المنصرم، استشهاد رجل وإصابة طفل، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” في بلدة الباغوز شرق محافظة دير الزور.