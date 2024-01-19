إصابة شاب بجروح إثر اقتتال عشائري بريف دير الزور الغربي

محافظة ديرالزور : أصيب شاب بجروح بليغة إثر شجار بين أفراد عائلتين سرعان ماتطور إلى اقتتال عشائري مسلح وذلك في بلدة الكبر بريف دير الزور الغربي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد” حيث نقل المصاب إلى المشفى لتلقي العلاج.

وأشار المرصد السوري في 17 من كانون الثاني الجاري إلى، مقتل مواطن من عائلة “العنابزة” بالرصاص المباشر على يد أقربائه من عائلة “عبد العيد المشرف” طلبا لثأر في منطقة العزبة شمالي دير الزور ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.