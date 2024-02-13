إصابة شاب بطلق ناري إثر شجار بين والده ومجموعة تابعة لللواء الثامن في ريف درعا الشرقي

إصابة شاب بطلق ناري إثر شجار بين والده ومجموعة تابعة لللواء الثامن في ريف درعا الشرقي

محافظة درعا: أصيب شاب بجراح في قدمه جراء تعرضه لإطلاق نار على خلفية نشوب شجار تطور لاستخدام الأسلحة بين والده ومجموعة مسلحة تابعة للواء الثامن في مدينة الحراك بريف درعا الشرقي، حيث جرى نقل الشاب إلى المشفى لتلقي العلاج، ويشار بأن منزل والد الشاب تعرض قبل أيام للاستهداف بقنابل.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 32 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 50 شخصا، هم:

– 8 من المدنيين بينهم سيدتين و3 أطفال

– 19 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 4 من المتهمين بترويج المخدرات

– 1 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 10 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 6 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 1 مجهول الهوية