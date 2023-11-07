إصابة شاب بلغم أرضي من مخلفات الحرب بريف السويداء

محافظة السويداء: أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما، بجروح بليغة في منطقة الرأس، نتيجة إنفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب به أثناء رعيه للأغنام، في الهبارية بمنطقة الشهباء التابعة لمحافظة السويداء، حيث تم نقل المصاب إلى مشفى السويداء العام لتلقي العلاج.

وبذلك، يرتفع إلى 230، بينهم 20 سيدات و70 طفل تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب في سورية، بالإضافة إلى إصابة 296، من ضمنهم 110 طفلا و14 سيدات.

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– استشهاد 4 بينهم طفل وإصابة 22 بينهم سيدة و 15 أطفال ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل.

– استشهاد 190 بينهم 16 سيدة و44 طفل، وإصابة 219 بينهم 9 سيدات و57 طفل في مناطق النظام، من ضمنهم 89 بينهم طفلين و10 نساء استشهدوا و109 أصيبوا أثناء البحث عن مادة الكمأة.

– استشهاد 4 أطفال وإصابة 10 وهم سيدة و9 أطفال ضمن منطقة درع الفرات بريف حلب الشرقي.

– استشهاد 31 بينهم 20 طفل و4 سيدات ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وإصابة 37 مدنيين بينهم سيدة و27 طفل، ومن ضمن حصيلة الشهداء 2 أثناء البحث عن مادة الكمأة، وطفل جريح أيضا.

– استشهاد طفل وإصابة 4 بينهم طفلان ضمن منطقة “نبع السلام” بريف الرقة الشمالي.

– إصابة 4 بينهم سيدتان ضمن منطقة “غصن الزيتون”