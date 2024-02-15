إصابة شخصين إثر تبادل إطلاق نار بين عمال تحطيب الأشجار وأهالي بريف السويداء

محافظة السويداء: أصيب شخصان بجراح إثر تبادل إطلاق نار بين مجموعة من الأشخاص يعملون في تحطيب الأشجار من جهة، ومجموعات من الأهالي تشكلت لمنع التحطيب في منطقة ظهر الجبل بريف السويداء، ينما حاول أشخاص قطع طريق السويداء ظهر الجبل بعد حادثة تبادل إطلاق النار من جهة حي المقوس. قبل أن يتم إعادة فتحه بعد تدخل وجهاء الحي.

وفي 8 شباط الجاري، أصيب شاب بجروح بليغة في يده إثر انفجار قنبلة يدوية كانت بحوزته، حيث نقل إلى مشفى السويداء الوطني للعلاج.

كما أصيب شاب في العقد الخامس من العمر برصاصة طائشة في قدمه، بمدينة السويداء لينقل على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج.