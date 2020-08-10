إصابة شخصين برصاص أحرار الشرقية أثناء مداهمة منازل في قرية بريف تل أبيض 

داهم عناصر فصيل أحرار الشرقية الموالي لتركيا، اليوم، مواقع في قرية “علي باجليه” في ريف تل أبيض الجنوبي، لاعتقال شخص بتهمة التعامل مع “قسد”، بينما رفض أهالي القرية تسليمه وتظاهروا ضدهم.

وحاول عناصر الفصائل تفريق المظاهرة، واطلاق النار بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة شخصين.

وكان مواطن استشهد تحت وطأة التعذيب في سجون الشرطة العسكرية الموالية لتركيا، في 2 آب/أغسطس.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن المواطن لبى دعوة الفصائل الموالية لتركيا في تل أبيض التي أرسلت في طلبه قبل أسابيع، ليتم اعتقاله ومطالبته بدفع غرامة مالية كبيرة مقابل الإفراج عنه، إلا أنه رفض إلى أن توفي اليوم.

يذكر أن المواطن كان عنصرا سابقا في صفوف “قسد”، اعتزل القتال إبان عملية “نبع السلام” ودخول الفصائل الموالية لتركيا إلى منطقته.