إصابة شخص بجروح خطيرة نتيجة انفجار لغم أرضي بعمال قطاف الزيتون شمالي حماة

أصيب مواطن بجروح خطيرة أدت إلى بتر إحدى ساقيه، نتيجة انفجار لغم من مخلفات الحرب، في ورشة عمال قطاف الزيتون في منطقة السكيك شمالي صوران في ريف حماة الشمالي.

وكان المرصد السوري قد وثّق، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرون بجروح متفاوتة، نتيجة انفجار لغم من مخلفات الحرب بسيارة تقل مواطنين قرب مناشر بلدة منيان عند الأطراف الغربية لمدينة حلب.

وكان المرصد السوري قد وثّق، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، استشهاد مواطن وإصابة 4 من عمال قطاف الزيتون، نتيجة انفجار لغم من مخلفات الحرب في الأراضي الزراعية في منطقة قصر المخرم بريف حماة الشمالي.