إصابة شخص جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في بلدة الفوعة بريف إدلب

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: على وقع الفلتان الأمني المتواصل ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة “هيئة تحرير الشام” والفصائل، انفجرت عبوة ناسفة بسيارة في منطقة الفوعة الواقعة شمالي شرقي إدلب، مما إدى لإصابة شخص كان بداخل السيارة، دون معرفة إذا ما كان مدني أم عسكري.

وفي 4 نيسان/أبريل الجاري، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انفجار في بلدة الفوعة الخاضعة لسيطرة الفصائل وهيئة تحرير الشام بريف إدلب الشمالي الشرقي، والتي كان يقطنها مواطنون من أبناء الطائفة العلوية، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور سيارة في البلدة، الأمر الذي أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.