إصابة شخص في انفجار لغم من مخلفات الحرب السورية بريف حماة الشمالي

تواصل مخلفات الحرب السورية انفجارها متسببة بمزيد من الخسائر البشرية، لا سيما في صفوف المدنيين، حيث أصيب رجل بجراح جراء انفجار لغم أرضي في بلدة كرناز الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف حماة الشمالي، وكان المرصد السوري وثق يوم أمس الأول، استشهاد 3 مدنيين بينهم طفل، اليوم، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في الأراضي الزراعية بالقرب بلدة كنصفرة في ريف إدلب، أثناء عملهم في قطاف محصول التين.

وتعد ثمار التين في مناطق ريف إدلب وجبل الزاوية من أجود الأنواع، وتباع بأسعار مقبولة، حيث يجفف للتصدير إلى المناطق المجاورة، بسعر يزيد عن 2 دولار أمريكي للكيلو الواحد.

ويخاطر الأهالي للوصول إلى المناطق العسكرية وخطوط التماس مع قوات النظام، ما يعرض حياتهم لمخاطر القصف والألغام المتقدمة هناك.