إصابة ضابط بـ “الفرقة الرابعة” بجروح خطرة بعد تعرضه لإطلاق نار في ريف درعا الغربي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: مع استمرار الفوضى المصحوبة بالفلتان الأمني ضمن عموم مناطق درعا في الجنوب السوري وما تشهده من عمليات ومحاولات اغتيال تطال عناصر وضباط ومتصالحين ومتعاونين مع قوات النظام، أفادت مصادر المرصد السوري، بأن مسلحين مجهولين استهدفوا ضابطًا من قوات النظام برتبة “ملازم أول” على طريق اليادودة – المزيريب بريف درعا الغربي ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن الضابط من مرتبات “الفرقة الرابعة” وهو مسؤول عن منطقة مؤسسة الري التي يتواجد بها مقرات عسكرية لقوات “الفرقة الرابعة” بين منطقتي اليادودة والمزيريب غربي درعا.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 953 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 617، وهم: 175 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 277 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و115 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 26 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.