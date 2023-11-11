إصابة ضابط من قسم مكافحة الإرهاب في اشتباكات مع تجار مخدرات في الرقة

إصابة ضابط من قسم مكافحة الإرهاب في اشتباكات مع تجار مخدرات في الرقة

محافظة الرقة: أصيب ضابط بجروح وهو يعمل في إدارة جهاز مكافحة الإرهاب التابع لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، إثر اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوى الأخير من جهة، ومجموعة تعمل في تجارة وترويج المخدرات من جهة أخرى، أثناء مداهمة موقع يتواجد فيه شاحنة محملة بالمواد المخدرة عند دوار النعيم وسط مدينة الرقة، في حين تمكنت القوى الأمنية من محاصرة المجموعة القبض على أفرادها واقتيادهم إلى مركز أمني في الرقة.

وتنشط عمليات التهريب سواء مواد المحروقات أو غيرها على طول الخط الفاصل بين مناطق سيطرة ” قسد” ومناطق النظام السوري، و”درع الفرات” التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وأشار المرصد السوري في 30 من تشرين الأول الفائت، إلى تنفيذ دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية حملة دهم طالت معابر التهريب في البصيرة والصبحة في ريف ديرالزور الشرقي، وأزالت 5 خطوط نقل مازوت ممتدة عبر أنابيب بلاستيكية إلى مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية.