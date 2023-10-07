إصابة ضابط من قوات النظام باستهداف مسيّرة تابعة لهيئة تحرير الشام مواقع لقوات النظام بريف اللاذقية

محافظة اللاذقية: أصيب ضابط من قوات النظام برتبة ملازم أول جراء استهداف طائرة مسيّرة تابعة لهيئة تحرير الشام لمواقع قوات النظام في ريف اللاذقية الشمالي ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

وبذلك، يرتفع إلى 460 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 297 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 221 من العسكريين و 146 من المدنيين بينهم 32 طفل و15 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

-56 من المدنيين بينهم 6 سيدات و20 أطفال وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

-312 عنصر من قوات النظام بينهم 19 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 69 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– عنصر من الجبهة الوطنية للتحرير.