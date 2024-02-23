إصابة طفلة بجروح في اشتباكات بين مجهولين ولجان تابعة لشعبة المخابرات العسكرية بريف درعا

محافظة درعا: استهدف مسلحون مجهولون سيارة تقل عناصر من لجان شعبة المخابرات العسكرية التابعة للمدعو ” أبوهاجر” بمدينة نوى، أعقبها اشتباكات بين الطرفين، مما أدى لإصابة طفلة بجروح تم نقلها إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني في محافظة درعا.

وأشار المرصد السوري اليوم، إلى أن اختطف عناصر من لجان شعبة المخابرات العسكرية التابعة للمدعو ” أبوهاجر” اختطفوا مواطنا في الحي الشمالي من مدينة نوى، بذريعة صلة القرابة من الملقب “العزيزي” الذي قتل في اشتباكات مسلحة بمدينة نوى، بعد اتهامه بالانتماء لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وسرق الخاطفون سيارته ومحتوياتها من البضائع، في ظل استمرار الفوضى والفلتان الأمني في المحافظة.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 38 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 56 شخصا، هم:

– 8 من المدنيين بينهم سيدتين و3 أطفال

– 23 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 4 من المتهمين بترويج المخدرات

– 2 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 10 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 7 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 1 مجهول الهوية