إصابة طفلة بجروح في تجدد للاشتباكات المسلحة بين مسلحين محليين و”قسد” بريف دير الزور

محافظة دير الزور: استهدف مسلحون محليون، بقذيفة “أربيجي” حاجزاً أمنياً لقوات سوريا الديمقراطية، المتمركزة في إحدى مدارس بلدة الشحيل شرق ديرالزور، تلاه إطلاق رصاص، في حين اندلعت اشتباكات بين الطرفين، ما أدى إلى إصابة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات نتيجة الرصاص العشوائي في المنطقة.

وتشهد مناطق بريف دير الزور على ضفتي نهر الفرات استهدافات متبادلة بين مسلحين محليين من جهة، وبين قوات سوريا الديمقراطية، ما تسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين بين الطرفين.

وأشار نشطاء المرصد السوري، يوم أمس إلى دوي انفجار في ريف دير الزور الشرقي ، نتيجة استهداف مسلحين محليين بقذائف RPG حاجز تابع لقوات سوريا الديمقراطية، بالقرب من مستشفى الفيحاء الواقع بين بلدة آبريهة والبصيرة بريف دير الزور الشرقي، وسط انتشار العناصر، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.