إصابة طفلة برصاص طائش مصدره قاعدة أمريكية في ريف الحسكة الجنوبي

محافظة الحسكة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: لا تزال ترقد في العناية المركزة طفلة أصيبت برصاص طائش مصدره القاعدة الأمريكية في مطار الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الطفلة نقلت إلى أحد المشافي بعد إصابتها يوم أمس، وخضعت لعملية جراحية، فيما لا يزال وضعها الصحي غير مستقر حتى الآن.

وتتواجد في محافظة الحسكة قوات متعددة بعض منها ضمن نفوذ “قسد” كالقوات الروسية، و”التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى القوات التركية في شمال المحافظة ضمن مناطق عملية “نبع السلام”.

ورصد المرصد السوري في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، إصابة مزارعين برصاص “الجندرما” التركية، أثناء عملهم في بذار أراض زراعية قرب قريتي مزرا باني ومزرا خواري الحدوديتان بريف بلدة المالكية في الحسكة، حيث تم نقلهما إلى مشفى البلدة لتلقي العلاج.