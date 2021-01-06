إصابة طفلة برصاص عناصر قوات النظام في إدلب.. وقصف متبادل مع الفصائل تشهده محاور جبل الزاوية 

أصيبت طفلة في بلدة معارة النعسان بريف إدلب، جراء طلق ناري مصدره تمركزات قوات النظام في قرية جدرايا بريف حلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً مدفعياً نفذته قوات النظام، استهدف قريتي فليفل وسفوهن ومواقع في جبل الزاوية.

كما استهدفت الفصائل بقذائف المدفعية الثقيلة والصواريخ مواقع ونقاط قوات النظام على محاور جبل الزاوية جنوبي إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء وصباح اليوم، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على ريفي حماة وإدلب، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية مناطق في مجدليا والفطيرة والبارة وكنصفرة ومحيط كفرعويد بريف إدلب الجنوبي، وقيلدين والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، تزامناً مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء جبل الزاوية.