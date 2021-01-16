إصابة طفلة جراء انفجار قرب “قصر المحافظ” وسط مدينة إدلب

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: سُمع دوي انفجار متوسط الشدة في مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة هيئة “تحرير الشام”، ليتبين أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة عسكرية عند شارع الثلاثين قرب “قصر المحافظ” وسط المدينة، دون معرفة إذا ماكانت فارغة أم يتواجد بها عناصر من الفصائل، وأسفر الانفجار عن إصابة طفلة كانت قرب موقع الانفجار.

وكان المرصد السوري قد أشار في وقت سابق من اليوم، إلى أن مسلحين مجهولين هاجموا عند منتصف ليل أمس، حاجزاً لهيئة تحرير الشام عند المدخل الجنوبي لمدينة إدلب، والمعروف بطريق أريحا، حيث دارت اشتباكات بين الطرفين، واستقدمت تحرير الشام تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، قبل أن يلوذوا المهاجمين بالفرار، دون معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية.

وكان المرصد السوري نشر قبل أيام، أن عنصر من خلية تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” من جنسية أوروبية شرقية فجر نفسه، كما قُتل آخر بالرصاص، وعنصرين آخرين سلما نفسهما للقوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، خلال مداهمة منزل لهم في مدينة كفر تخاريم بريف إدلب مساء اليوم، وكان المرصد السوري قد رصد وقوع خسائر بشرية، حيث قتل عنصر وأصيب 5 آخرين من القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، خلال الاشتباكات مع عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” في مدينة كفرتخاريم شمال غرب محافظة إدلب.