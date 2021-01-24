إصابة طفلين اثنين في انفجار من مخلفات الحرب السورية ضمن مدينة حمص

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب السورية في حي النازحين ضمن مدينة حمص، ما أدى لإصابة طفلين اثنين بجراح، وكان المرصد السوري وثق في 19 الشهر الجاري، استشهاد طفلين جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بهما، وذلك أثناء قيامهما برعي الأغنام على أطراف مدينة القريتين الواقعة ضمن البادية السورية في ريف حمص الجنوبي الشرقي.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 423 شخصاً، بينهم 71 مواطنة و 137 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.