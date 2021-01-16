إصابة طفلين بانفجار “صاعق” من مخلفات الحرب في ريف القنيطرة 

أصيب طفلان بجروح متوسطة، نتيجة ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺻﺎﻋﻖ ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍلخرب ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺮﻳﺔ ﺟﺒﺎ بريف القنيطرة.

وكان المرصد السوري قد وثّق، في 11 يناير/كانون الثاني، استشهاد طفل وطفلة وإصابة أكثر من6 آخرين بجروح بليغة، نتيجة انفجار لغم من مخلفات الحرب على أطراف مدينة الشيخ مسكين بريف درعا.

كما وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد 3 أطفال نتيجة انفجار حقل ألغام في بادية الحمدان بالقرب من مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الأطفال الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 135 طفلاً، بينهم 5 أطفال استشهدوا خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.