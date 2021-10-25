إصابة طفلين بجراح في انفجار من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” شرقي دير الزور

رصد شطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، إصابة طفلين اثنين بجراح، نقلا على إثرها إلى المشفى، وذلك جراء انفجار قنبلة يدوية من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” في بلدة السوسة الخاضعة لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي، وأشار المرصد السوري أمس، إلى مقتل شاب نازح من قرى جبل الأكراد في ريف اللاذقية، نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات القصف، أثناء عمله بقطاف الزيتون في ريف إدلب الغربي.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 611 شخصاً، بينهم 80 مواطنة و217 طفلاً.