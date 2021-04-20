إصابة طفلين في انفجار عبوة ناسفة ضمن ريف درعا الغربي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، إصابة طفلين اثنين جراء انفجار عبوة ناسفة على الطريق الواصلة بين بلدتي جاسم وإنخل ضمن القطاع الغربي من الريف الدرعاوي، وكان المرصد السوري رصد إصابة رجل بجراح، نُقل على إثرها المشفى، وذلك جراء إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، مساء أمس الاثنين، وذلك في إطار الفلتان الأمني وانتشار السلاح بشكل كبير في عموم محافظة درعا، ورصد المرصد السوري يوم أمس، محاولة قتل رجل مدني في بلدة اليادودة، الواقعة بريف درعا الغربي، حيث أطلق مجهولون النار عليه بشكل مباشر، الأمر الذي أدى لإصابته بجراح نُقل على إثرها إلى المشفى.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 996 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 673، وهم: 185 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و18 طفل، إضافة إلى 312 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 125 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و24 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 27 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.