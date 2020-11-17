إصابة طفلين في انفجار من مخلفات الحرب السورية بالقرب من الميادين شرقي دير الزور

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، انفجار قذيفة من مخلفات الحرب السورية، ضمن منطقة المجري بالقرب من مدينة الميادين في ريف ديرالزور الشرقي، الأمر الذي أدى إلى إصابة طفلين بجروح بليغة، جرى نقلهما إلى المشفى على إثرها.

وأصيب مواطن بجروح خطيرة يوم أمس، أدت إلى بتر إحدى ساقيه، نتيجة انفجار لغم من مخلفات الحرب، في ورشة عمال قطاف الزيتون في منطقة السكيك شمالي صوران في ريف حماة الشمالي.

وكان المرصد السوري قد وثّق، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرون بجروح متفاوتة، نتيجة انفجار لغم من مخلفات الحرب بسيارة تقل مواطنين قرب مناشر بلدة منيان عند الأطراف الغربية لمدينة حلب.