إصابة طفلين في انفجار من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” شرقي حماة

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في حماة، إصابة طفلين اثنين بجراح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية”، وذلك في قرية قليب الثور بريف سلمية الشرقي، ضمن القطاع الشرقي من الريف الحموي، حيث جرى إسعاف الطفلين إلى مشفى سلمية، وكان المرصد السوري أشار في 30 حزيران، إلى وفاة مواطن من أبناء قرية عون الدادات بريف مدينة منبج شرقي حلب، متأثرا بجراحه التي أصيب بها أمس، أمس الثلاثاء 29 حزيران، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، أثناء عمله بأرضه.

كما كان المرصد السوري وثق في اليوم ذاته، استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” في قرية اغبيش التابعة لريف مدينة عين العرب(كوباني) شرقي حلب.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ ،545 شخصاً، بينهم 77 مواطنة و178 طفلاً.