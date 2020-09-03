إصابة طفلين من مهجري عفرين في انفجار لغم من مخلفات الحرب بريف حلب الشمالي

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، إصابة طفلين بجراح، جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب ضمن قرية تل الشعير بريف حلب الشمالي، يذكر أن الطفلين من مهجري عفرين إلى المنطقة التي تسيطر عليها قوات كردية، وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، إصابة مواطن بجروح خطيرة أدت إلى بتر أحد أطرافه، نتيجة انفجار لغم من مخلفات الحرب في الأراضي الزراعية لبلدة البارة بجبل الزاوية جنوب إدلب.

على صعيد متصل، دوى انفجار في مزرعة بالقرب من تل الزيات على أطراف بلدة بيت جن الخاضعة لنفوذ قوات النظام في ريف دمشق، اليوم، نتيجة لغم أرضي من مخلفات الحرب، ما أدى إلى إصابة امرأة بجروح خطيرة.

ولا تزال مخلفات الحرب والقنابل العنقودية تنتشر في معظم المناطق السورية التي شهدت أعمالا عسكرية، دون وجود آلية عمل للكشف وإتلاف تلك المخلفات بما يتناسب مع حجم الخطر الذي يهدد سلامة المواطنين.

وكان المرصد السوري رصد، في 30 آب الفائت، انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في بلدة كفرناسج في ريف درعا الشمالي، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح تم نقله إلى المراكز الطبية.