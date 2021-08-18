إصابة طفلين نازحين بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب : أصيب طفلان نازحان من مدينة عفرين بجروح متعددة، نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، في قرية مزارع تل الشعير التابعة لبلدة بابنس بريف حلب الشمالي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق، في 15 آب، استشهاد طفلين جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، أثناء رعيهم الأغنام في قرية الصلمة التابعة لناحية الخفسة شمال شرق محافظة حلب والخاضعة لسيطرة قوات النظام.

كما وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 12 آب، استشهاد طفلين شقيقين، جراء انفجار لغم في منطقة مياسا بريف عفرين شمالي حلب القريبة من منطقة التماس مع مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.