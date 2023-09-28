إصابة طفل إثر انفجار جسم مجهول في قرية بريف سلمية الشمالي الشرقي

محافظة حماة: أصيب طفل ذو 12 عام بجراح بليغة، جراء انفجار جسم مجهول في قرية أم الميال بريف سلمية الشمالي الشرقي، ضمن مناطق سيطرة قوات النظام، حيث جرى نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبذلك، يرتفع إلى 223، بينهم 19 سيدات و67 طفل تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب في سورية، بالإضافة إلى إصابة 275، من ضمنهم 98 طفلا و14 سيدات.

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– استشهاد 3 بينهم طفل وإصابة 20 بينهم سيدة و 13 أطفال ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل.

– استشهاد 189 بينهم 16 سيدة و44 طفل، وإصابة 208 بينهم 9سيدات و51 طفل في مناطق النظام، من ضمنهم 89 بينهم طفلين و10 نساء استشهدوا و109 أصيبوا أثناء البحث عن مادة الكمأة.

– استشهاد 4 أطفال وإصابة 10 وهم سيدة و9 أطفال ضمن منطقة درع الفرات بريف حلب الشرقي.

– استشهاد 26 بينهم 17 طفل و3 سيدات ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وإصابة 32 مدنيين بينهم سيدة و24 طفل، ومن ضمن حصيلة الشهداء 2 أثناء البحث عن مادة الكمأة، وطفل جريح أيضا.

– استشهاد طفل وإصابة آخر ضمن منطقة “نبع السلام” بريف الرقة الشمالي.

– إصابة 4 بينهم سيدتان ضمن منطقة “غصن الزيتون”